كلينتون تتعرض لكسر باليد في الحمام

أفادت صحيفة Times of India، اليوم الجمعة، بأن المرشحة الأمريكية الرئاسية السابقة، هيلاري كلينتون، دخلت إلى المستشفى بسبب كسر في معصمها خلال جولتها الخاصة في الهند.

وقالت نقلا عن موظف بالعيادة الخاصة Goyal Hospital إن كلينتون تتلقى العلاج بعد أن انزلقت في حمامها في فندق بقصر أوميد بهاوان بمدينة جودبور، والذي يعتبر أحد أكبر المساكن الخاصة في العالم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وذكر الموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه أن أطباء العيادة أجروا التصوير المقطعي، وبعد دراسة الأشعة السينية كشفوا كسرا في معصم هيلاري كلينتون.

وتجري كلينتون جولة خاصة في الهند لتقدم كتابها بعنوان "What Happened" الذي يسلط الضوء على مشاركتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016 وخسرها للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.