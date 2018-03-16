رئيسة "إذاعة ألمانيا" تٌشيد بعملية تصويت المصريين في الخارج

عبرت برجيت فينتيسن، رئيس إذاعة ألمانيا "دويتشلاند روندفونك"، عن إعجابها الشديد بالنظام والتحضيرات اللوجستية والأمنية والنظامية والشفافية، في عملية إدلاء الناخبين المصريين في ألمانيا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية.

وقالت فينتيسن لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط، أثناء زيارتها لمقر الانتخابات بالسفارة المصرية ببرلين: "لقد تحدثت مع السفير المصري بدر عبدالعاطي وشرح لي كل ما يدور في عملية الانتخابات، ولقد راق لي النظام والاستعدادات، وقد وجهت الدعوة للسفير لزيارة مقر الإذاعة الألمانية في مدينة كولن وإجراء حوار معه".

وأضافت: "من دواعي سروري أن أطلع على العملية الانتخابية واكتسب معرفة كإعلامية ألمانية، في كيفية إجراء عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، ومثلما شرح لنا السفير المصري، فإن الأمر لا يتعلق بالأعداد الرقمية ولكن بالممارسة الديمقراطية، وأنا شاهدت على أرض الواقع كيف تتم هذه الممارسة الديمقراطية والعملية الانتخابية في السفارة المصرية، ولقد أسعدني ذلك كثيرا".

وكان بدر عبدالعاطي، سفير مصر بألمانيا، قد استقبل برجيت فينتيسن، وشرح لها سير الانتخابات الرئاسية وكيفية ممارسة الناخب لحقه الدستوري، عن طريق الانتخاب المباشر وأطلعها على نظام الانتخاب في السفارة المصرية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.