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الوطن

مدير عام "كوكاكولا مصر": سنقدم مفاجآت كثيرة للمصريين هذا العام

منذ 27 دقيقة
كتب: شريف سليمان
مدير عام "كوكاكولا مصر": سنقدم مفاجآت كثيرة للمصريين هذا العام

كريم صلاح الدين

قال كريم صلاح الدين، مدير عام شركة كوكاكولا في مصر، إن مصر تحظى بالتنوع السياحي، مشيرًا إلى أنها رحبت بكأس العالم وأقامت احتفالية في قلعة صلاح الدين والتي تعتبر من أهم المعالم الأثرية والسياحية في مصر. 

وأضاف خلال كلمته الاحتفالية الترويجية لكأس العالم بالجونة، اليوم، أن مصر استقبلت الكأس عام 2014 بمنطقة الجيزة، بينما استقبلته هذه الدورة بمدينة الجونة. 

وأضاف صلاح الدين: "كوكاكولا هي الراعي الرسمي لكأس العالم، والراعي الرسمي للمشجع المصري منذ 10 سنوات، وسنقدم لكم مفاجآة كثيرة هذا العام بمناسبة تأهل المنتخب للمونديال بعد غياب استمر 28 سنة". 

وتابع: "هنقف جنب فريقنا القومي، وهنرفع علم مصر".

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