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الوطن

بالفيديو| مدحت شلبي يمازح سفير "فيفا" بسبب "زيتون الكالاماتا"

منذ 15 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| مدحت شلبي يمازح سفير "فيفا" بسبب "زيتون الكالاماتا"

كاريمبو

مازح الإعلامي مدحت شلبي، نجم الكرة الفرنسية السابق كريستيان كاريمبو، السفير العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والذي جاء بصحبة كأس العالم إلى مصر خلال جولته استعدادًا للمونديال العالمي، المُزمع إقامته في روسيا صيف العام الجاري.

وقال شلبي، خلال الاحتفالية الترويجية لكأس العالم بالجونة، إن النجم الفرنسي لعب في عدة أندية كبيرة بأوروبا، وقدم أداءً متميزًا للغاية، ومنها ريال مدريد ونانت الفرنسي، بالإضافة إلى تتويجه مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم، في عام 1998. 

وأضاف شلبي: "كاريمبو لعب في اليونان، مع الزيتون الكالاماتا"، وهو ما أثار ضحك الحاضرين.

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