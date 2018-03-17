رئيس "الصداقة المصرية- الأسترالية" لـ"الوطن": الجالية احتشدت للتصويت

قال صفوت البنا، رئيس جمعية الصداقة المصرية الأسترالية، إن اليوم الأول لتصويت الجالية المصرية، المقيمة بأستراليا شهد إقبالا كثيفا، مؤكدا أن اليومين الثاني والثالث سيشهدان إقبالا أكثر من اليوم الأول.

وأضاف البنا في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "أمس كان يوما جميلا في حب مصر وصلنا للقنصلية المصرية بسيدني في تمام الساعة التاسعة صباحا وكبار السن والشباب احتشدوا أمام القنصلية للتصويت، والعائلات كانت تحتفل بهذا العرس الديمقراطي، حاملين علم مصر وكان يوما حافلا، وفي أول نصف ساعة من فتح أبواب الاقتراع صوَّت 150 مصريا".

وأوضح أن السفارة والقنصليات في أستراليا شهدت دقة متناهية في النظام والتصويت والالتزام بالقواعد، ورغم أن أمس كان يوم عمل إلا أن المصريين احتشدوا أمام السفارة والقنصليات، أما اليوم وغدا إجازة في أستراليا، فنسبة التصويت اليوم ستكون أعلى من أمس.

وأشار البنا إلى أن المشكلة الوحيدة التي واجهت أبناء الجالية المصرية في أستراليا هو عنوان الإقامة في بطاقات الرقم القومي، المدون بـ"مقيم في الخارج" دون تحديد مكان الإقامة في مصر.

وشدد رئيس جمعية الصداقة المصرية- الأسترالية، على مهمة الجمعية، تتمثل في توطيد العلاقات القوية بين مصر وأستراليا والتوضيح للأستراليين ووكالات الأنباء الأجنبية أهمية تماسك الدولة المصرية، والوقوف خلف القيادة المتمثة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة المؤسسات والقوات المسحلة المصرية ودورها في محاربة الإرهاب، وتم عقد اجتماعات كثيرة لتوعية الجالية حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.