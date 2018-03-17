قنصل مصر بنيويورك: توافد ملحوظ أمس وتوقع بزيادة الناخبين اليوم

قال السفير هشام النقيب القنصل العام في نيويورك، إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية، شهد توافدا ملحوظا من أفرد الجالية المصرية بنيويورك.

وتوقع النقيب خلال مداخلة عبر "سكايب" على فضائية "إكسترا نيوز" زيادة أعداد المشاركين في الانتخابات الرئاسية، خاصة أن اليوم وغد يعتبر عُطلة نهاية الأسبوع، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.