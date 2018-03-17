قنصل مصر بملبورن بأستراليا: مسنة تبلغ 96 عاما شاركت في التصويت أمس

قال السفير محمد الفخري قنصل مصر العام في ملبورن باستراليا، إن اليوم الأول للانتخابات شهد توافدا ملحوظا للمصريين في أستراليا.

وأضاف خلال مداخلة له عبر "سكايب" مع فضائية "إكسترا نيوز" أن الناخبين شاركوا بالأمس، بالرغم من اعتباره يوم عمل رسمي، متوقعًا زيادة أعداد الناخبين، اليوم وغدًا باعتبارهم عطلة نهاية الأسبوع.

وعن أهم مشاهد المشاركة في الانتخابات، قال الفخري إن أبرز المشاهد كان مشاركة سيدة مسنة، تبلغ من العمر 96 عاما للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية، وعددها 139 بعثة في 124 دولة، بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.