بالصور| أطفال ومسنون وذوو إعاقة.. حكاية أول أيام الانتخابات بالسعودية

أعداد كبيرة حرصت على الحضور، خلال الساعات الماضية، لمقار السفارة المصرية، والقنصليات بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في التصويت للانتخابات الرئاسية، دون النظر إلى بعد المسافة بين محل إقامتهم ومقرات اللجان الانتخابية.

وردد المحتشدون الأغاني الوطنية والهتافات وسط فرحة وسعادة أعضاء الجالية المصرية بالسعودية، دون تعب، كما شاركت السيدات المصريات بكثافة كبيرة في عملية التصويت، وأطلقوا الزغاريد ليعبروا عن سعادتهم بحجم المشاركة للجالية المصرية.

أغنية "قالوا إيه علينا" كانت حاضرة بقوة بين المنتخبين بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى هتافات "تحيا مصر" التي تزامنت مع مئات الأعلام المصرية، التي تم رفعها أمام السفارة والقنصلية بالسعودية.

السفارة المصرية بالسعودية هيأت كل السبل، لمنع وجود عوائق أمام إدلاء الناخبين بأصواتهم، مواقف خاصة لانتظار السيارات ومظلات ليحتمي الناخبين بظلها، كما وزعت زجاجات المياه والحلوى للأطفال.

كبار السن وذوي الإعاقة كان لهم مشاركة في عملية التصويت، لتكتمل بهم ملحمة المصريين بالسعودية لليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.