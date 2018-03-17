بالصور| يغنون ويرفعون العلم.. مشاهد لحضور أطفال مصر في انتخابات الخارج

لم يقتصر المشهد الانتخابي، في اليوم الأول لانتخابات المصريين بالخارج، على مشاركة المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، بل تخلل المشهد ظهور عدد من الأطفال الذين اصطحبهم آباءهم لحضور ذلك العرس الديمقراطي لتعزيز حب الوطن في قلوبهم.

وترصد "الوطن" أبرز الصور والفيديوهات التي لاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للأطفال الذين حضروا أمام لجان الاقتراع بالدول الخارجية رغم عدم مشاركتهم، فعليا، فيها.

مشهد حضور الأطفال بدأ من المملكة العربية السعودية، حينما نشرت الصفحة الرسمية للجالية المصرية بالرياض عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" صورة لسيدة مصرية منتقبة حضرت للإدلاء بصوتها بجوار ابنتيها، اللتين التقطتا صورا مع الأم حاملين العلم المصري.

نظرة أمل لطفل لا يبلغ عامه الثالث، أعوام يحمل العلم المصري بيده الصغيرة، وذلك أثناء تصويت والديه في الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية بالإمارات، وذلك وفقًا لما نشرته صفحة الجالية المصرية بالإمارات.

أسرة مصرية مكونة من زوج وزوجة وطفلتين ترتسم على وجهيهما ابتسامة الأمل تحملان علم مصر، هي صور أخرى التقطت لهم السفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، أثناء وجودهم أمام لجنة الانتخابات.

الملابس تكون وسيلة للتعبير عن الوطنية، أحيانا، فتلك صورة لطفل يرتدي ملابس الجيش المصري ويحمل العلم المصري، وتلك أخرى ترتدي العلم المصري وتحمل علم أيضًا بيدها، بعد أن اصطحبهما والديهما أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا لما نشرته صفحة الجالية المصرية بالإمارات.

الصفحة الرسمية للقنصلية المصرية بـ"جدة" وثقت نوعا آخر من رغبة الأهل في تعزيز انتماء أبنائهم للوطن، فذاك أب أراد أن يجعل طفله الذي لم يبلغ من العمر أربعة أعوام أن يشاركه في عملية الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بإحدى الفارات المصرية بالخارج، فأعطاه ورقة الترشيح ليضعها داخل صندوق الاقتراع.

مقطع فيديو آخر يجمع بين البراءة والانتماء، لطفل يغلبه النعاس فيسند على عربة أخيه الرضيع وسط أجواء الاحتفالات بالسفارة المصرية بالكويت، يقابله مقطع فيديو من أمام إحدى اللجان بالسفارة المصرية بالإمارات لطفل يحمل علم مصر ويردد شعار "تحيا مصر"، ليكتمل عقد جنود هذا البلد من أطفالها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثاتالدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.