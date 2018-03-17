تسجيل الدخول

الوطن

القرموطي لوزير الدفاع القطري: مدينة الإنتاج الإعلامي أكبر من جيشك

منذ 34 دقيقة
كتب: شريف سليمان
القرموطي لوزير الدفاع القطري: مدينة الإنتاج الإعلامي أكبر من جيشك

الإعلامي جابر القرموطي

علق الإعلامي جابر القرموطي، على تصريحات وزير الدفاع القطري خالد العطية، بشأن قوله إن الجندي القطري هو الأفضل في المنطقة. 

وقال القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، الذي يُذاع عبر فضائية "النهار"، إن القيادة السياسية القطرية تتعمد استفزاز الدولة المصرية، موضحًا أنها تدعم جماعة الإخوان الإرهابية وتوفر لهم المنصات الإعلامية للهجوم على الدولة المصرية ونظامها السياسية. 

وأضاف القرموطي ساخرًا: "يا عم الحج، أنا مش هعمل مقارنة بين الجندي المصري وبين أي جندي تاني، وانت بتحمي دولتك بجيشين أجانب، الأمريكي والتركي".

واستطرد قائلا: "انت متقدرش تحمي المدارس بتاعتك حتى، انت آخرك تلعب صلح وتقول بخ، واللي بيحموا مدينة الإنتاج الإعلامي أكبر من الجيش القطري".

 

أخبار متعلقة

جابر القرموطي: الدولة تبتسم بعد سنوات عجاف

جابر القرموطي: الدولة تبتسم بعد سنوات عجاف
بصندوقين.. جابر القرموطي يجري محاكاة للانتخابات الرئاسية

بصندوقين.. جابر القرموطي يجري محاكاة للانتخابات الرئاسية
القرموطي منتقدا كثرة لافتات مرشحي الرئاسة: "اتبرعوا بفلوسها لمصر"

القرموطي منتقدا كثرة لافتات مرشحي الرئاسة: "اتبرعوا بفلوسها لمصر"
القرموطي عن الانتخابات: "انزلوا لمصر.. ده وقت الدولة"

القرموطي عن الانتخابات: "انزلوا لمصر.. ده وقت الدولة"
القرموطي لمنتقدي الجيش: "عاوز إيه يا خلبوص"

القرموطي لمنتقدي الجيش: "عاوز إيه يا خلبوص"
القرموطي عن أزمة عبدالله السعيد: مش شايف أي مبادئ "ما يغور اللاعب"

القرموطي عن أزمة عبدالله السعيد: مش شايف أي مبادئ "ما يغور اللاعب"
جابر القرموطي: "الضباط بيستشهدوا في سيناء وإحنا بنتخانق على السعيد"

جابر القرموطي: "الضباط بيستشهدوا في سيناء وإحنا بنتخانق على السعيد"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

بالصور| الجالية المصرية في لوس أنجلوس تصوت في انتخابات الرئاسة

محمد هنيدي عن نفسه: "ممثل ومصارع ومغني ولاعب كورة وملحن"

محمد هنيدي عن نفسه: "ممثل ومصارع ومغني ولاعب كورة وملحن"

سليمان وهدان: "فيسبوك" في أمريكا لأشخاص محددين.. والرسالة بفلوس

سليمان وهدان: "فيسبوك" في أمريكا لأشخاص محددين.. والرسالة بفلوس

بدء تصويت المصريين بأفغانستان وباكستان في الانتخابات الرئاسية

بدء تصويت المصريين بأفغانستان وباكستان في الانتخابات الرئاسية

فيديو يكشف: الفتيات المتسببات في وفاة مريم اعتدين عليها من قبل

فيديو يكشف: الفتيات المتسببات في وفاة مريم اعتدين عليها من قبل

اختيارات الوطن

خطوات الانتخاب: طابور فتصويت و«صورة قدام اللجنة»

خطوات الانتخاب: طابور فتصويت و«صورة قدام اللجنة»

المصريات يتصدرن المشهد بـ«الزغاريد والأغانى والأعلام»

المصريات يتصدرن المشهد بـ«الزغاريد والأغانى والأعلام»

بالصور| نجوم الفن يحضرون حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

بالصور| نجوم الفن يحضرون حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

15 فيديو ترصد اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج.. "إقبال كبير"

15 فيديو ترصد اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج.. "إقبال كبير"

بالصور| مواقف جمعت محمد صلاح بطفلته

بالصور| مواقف جمعت محمد صلاح بطفلته "مكة" قبل إعلانه الجديد

الأكثر قراءة

عاجل