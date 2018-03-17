القرموطي لوزير الدفاع القطري: مدينة الإنتاج الإعلامي أكبر من جيشك

علق الإعلامي جابر القرموطي، على تصريحات وزير الدفاع القطري خالد العطية، بشأن قوله إن الجندي القطري هو الأفضل في المنطقة.

وقال القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، الذي يُذاع عبر فضائية "النهار"، إن القيادة السياسية القطرية تتعمد استفزاز الدولة المصرية، موضحًا أنها تدعم جماعة الإخوان الإرهابية وتوفر لهم المنصات الإعلامية للهجوم على الدولة المصرية ونظامها السياسية.

وأضاف القرموطي ساخرًا: "يا عم الحج، أنا مش هعمل مقارنة بين الجندي المصري وبين أي جندي تاني، وانت بتحمي دولتك بجيشين أجانب، الأمريكي والتركي".

واستطرد قائلا: "انت متقدرش تحمي المدارس بتاعتك حتى، انت آخرك تلعب صلح وتقول بخ، واللي بيحموا مدينة الإنتاج الإعلامي أكبر من الجيش القطري".