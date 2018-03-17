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الوطن

تصويت المصريين بسيريلانكا ونيبال وكازاخستان في انتخابات الرئاسة

منذ 38 دقيقة
كتب: وكالات
تصويت المصريين بسيريلانكا ونيبال وكازاخستان في انتخابات الرئاسة

ناخبون مصريون

بدأت اللجان الانتخابية في البعثة الدبلوماسية والقنصلية، في سيريلانكا ونيبال وكازاخستان، فتح أبوابها في اليوم الثاني لانتخابات المصريين في الخارج.

وفتحت اللجان أبوابها التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي للدول، وسط توقعات باستقبال أعداد كبيرة من الناخبين، خاصة وأن اليوم وغدًا عطلة نهاية الأسبوع في هذه الدول.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة، بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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