"محمد صلاح" يظهر في تصويت الجالية المصرية بأمريكا في انتخابات الرئاسة

نشرت السفارة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لسيدة من الجالية المصرية بواشنطن، أثناء تصويتها في انتخابات الرئاسة المصرية، وهي تحمل صورة للاعب منتخب مصر المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة، بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.