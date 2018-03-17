المشرف على انتخابات الخارج: كثافة في الكويت والرياض وجدة ودبي وأبو ظبي

قال السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية والمشرف على انتخابات المصريين بالخارج، إن صورة المصريين في الخارج كانت جميلة ومبهجة وتظهر مدى الفخر وحجم الحماس والرسالة التي ينقلوها للداخل والخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق في برنامجها "مساء دريم" المٌذاع عبر فضائية "دريم"أن المصريين في الخارج أشعرونا أنهم يعيشون معنا في الداخل في مصر.

وأكد لوزة أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق أي بلاغات عن خروقات الدعايا الانتخابية داخل لجان التصويت في الخارج.

وأشار لوزة إلى أن الكثافة التصويتية في أول يوم انتخابي كانت في لجان الكويت والرياض وجدة ودبي وأبو ظبي.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة، بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.