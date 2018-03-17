وزيرة الهجرة: الإخوان بالسعودية دعوا للمقاطعة وكان الرد بكثافة التصويت

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها خلال جولاتها قبل بدء التصويت في الخارج وحديثها مع المصريين لمست حسهم الوطني.

وأضافت مكرم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على شاشة "dmc"، أنها كانت تستعين بفيلم "حكاية وطن"، الذي يمثل كبسولة وطنية رائعة، حيث نقل للمصريين في الخارج ما يحدث في الداخل من محاربة للإرهاب والتنمية.

وتابعت الوزيرة أنها كانت متوقعة الإقبال ولكن ليس كما حدث أمس، مؤكدة أن مواطني مصر في السعودية قالوا لها إن الإخوان المسلمين هناك يصدرون مشاهد سلبية عن مصر ويدعون لمقاطعة الانتخابات، وأنها حثتهم على الرد عليهم عن طريق المشاركة الفعالة وبكثافة.

وأوضحت أن الإقبال الكثيف الذي حدث أمس كان خير رد عليهم وعلى الإعلام الغربي، مضيفة أن المشهد الانتخابي في الخارج دفعة قوية للمصريين في الداخل على المشاركة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس الأول، على أن تمتد 3 أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.