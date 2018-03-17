تسجيل الدخول

الوطن

استعدادات لإشراك الإثيوبيين بالخارج في قرعة اليانصيب لبناء سد النهضة

منذ 8 دقيقة
كتب: وكالات
استعدادات لإشراك الإثيوبيين بالخارج في قرعة اليانصيب لبناء سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي-صورة أرشيفية

أعلن مكتب التنسيق الوطني لسد النهضة الإثيوبي، أنه تم إعداد 500 ألف قرعة اليانصيب من أنواع مختلفة لإشراك الإثيوبيين في الخارج.

وأضاف المكتب قائلا أن هذه القرعة التي تدوم شهرين تشمل كلا من البيت السكني و 300 متر مربع من الأراضي في مدينة بحر دار مع مبلغ البناء والمجمعات السكنية في أديس أبابا. وقيمة شراء اليانصيب الواحد تبلغ 10 دولار أمريكي.

وأوضح  مدير الاتصالات في مكتب تعبئة المشاركات العامة لبناء سد النهضة هيلو أبراهام، لوكالة الانباء الاثيوبية بأن المكتب قد أنهى الاستعدادات لإشراك المغتربين الإثيوبيين في قرعة اليانصيب بالتعاون مع وزارة الخارجية للمرة الأولى. وأضاف المدير قائلا إنه تمت الاستعدادات لجمع المبلغ عن طريق بيع قرعة اليانصيب للمغتربين.

وأشار المدير إلى أنه تم التخطيط لبدء بيع قرعة اليانصيب في الشهر الماضي لكنه تأخر بسبب تأخر الطباعة، وقال المدير إن الإثيوبيين الذين يعيشون في الخارج وإن كانوا مشغولين بما فيه الكفاية إلا انه مازالت تبذل الجهود لحل هذه المشاكل من خلال التنسيق مع الجاليات الإثيوبية.

وذكر المدير ان المغتربين قد لعبو دورا هاما في شراء السندات وتقديم الدعم اللازم لبناء سد النهضة.

وأضاف المدير أن المغتربين الإثيوبيين قد اشترو السندات سابقا بأكثر من 800 مليون بر، وبعضهم قاموا بزيارة المشروع وقدموا دعمهم أيضا. وتشير المعلومات إلى أن بناء سد النهضة الذي تم بدؤه عام 2003 حسب التقويم الاثيوبي قد وصل الآن الى إلى 64% .

أخبار متعلقة

السودان يعلن 4 و5 أبريل المقبل اجتماع بشأن سد النهضة

السودان يعلن 4 و5 أبريل المقبل اجتماع بشأن سد النهضة
سفير إثيوبيا بالخرطوم: جماعات معادية ترغب في تخريب سد النهضة

سفير إثيوبيا بالخرطوم: جماعات معادية ترغب في تخريب سد النهضة
رئيس «الطاقة» الإثيوبية: بدء تشغيل وحدتين من سد النهضة العام الجارى

رئيس «الطاقة» الإثيوبية: بدء تشغيل وحدتين من سد النهضة العام الجارى
إثيوبيا تختار سفيرات لتعزيز دورة المرأة في بناء سد النهضة

إثيوبيا تختار سفيرات لتعزيز دورة المرأة في بناء سد النهضة
93 مركزا لبيع سندات "سد النهضة" في أديس أبابا

93 مركزا لبيع سندات "سد النهضة" في أديس أبابا

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لـ19 مايو

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لـ19 مايو

جميل راتب: سعيد بتكريمي في مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية"

جميل راتب: سعيد بتكريمي في مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية"

بالصور| الكشف على 2102 مريض بقرية بلوش في قافلة جامعة كفر الشيخ

بالصور| الكشف على 2102 مريض بقرية بلوش في قافلة جامعة كفر الشيخ

طالب يتهم شخصين بربطه بالحبال والتعدي عليه بسبب معاكسة فتاة في أشمون

طالب يتهم شخصين بربطه بالحبال والتعدي عليه بسبب معاكسة فتاة في أشمون

ضبط سيدة تدير 3 قنوات فضائية دون ترخيص في الهرم

ضبط سيدة تدير 3 قنوات فضائية دون ترخيص في الهرم

اختيارات الوطن

موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

«آدم»: أعيش فى مصر منذ 20 عاماً.. وأبنائى يرددون النشيد الوطنى المصرى فى طابور الصباح

«آدم»: أعيش فى مصر منذ 20 عاماً.. وأبنائى يرددون النشيد الوطنى المصرى فى طابور الصباح

«رمضان»: الدولة اهتمت بالأفارقة.. و«السيسى» أعاد العلاقات كما كانت أيام «عبدالناصر»

«رمضان»: الدولة اهتمت بالأفارقة.. و«السيسى» أعاد العلاقات كما كانت أيام «عبدالناصر»

مسن ينزف 3 ساعات فى «طنطا الجامعى» بسبب قسطرة

مسن ينزف 3 ساعات فى «طنطا الجامعى» بسبب قسطرة

«إسماعيل» ابن «أفريقيا الوسطى»: مصر أفضل من كندا بوجود «الأزهر الشريف»

«إسماعيل» ابن «أفريقيا الوسطى»: مصر أفضل من كندا بوجود «الأزهر الشريف»

الأكثر قراءة

عاجل