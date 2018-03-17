استعدادات لإشراك الإثيوبيين بالخارج في قرعة اليانصيب لبناء سد النهضة

أعلن مكتب التنسيق الوطني لسد النهضة الإثيوبي، أنه تم إعداد 500 ألف قرعة اليانصيب من أنواع مختلفة لإشراك الإثيوبيين في الخارج.

وأضاف المكتب قائلا أن هذه القرعة التي تدوم شهرين تشمل كلا من البيت السكني و 300 متر مربع من الأراضي في مدينة بحر دار مع مبلغ البناء والمجمعات السكنية في أديس أبابا. وقيمة شراء اليانصيب الواحد تبلغ 10 دولار أمريكي.

وأوضح مدير الاتصالات في مكتب تعبئة المشاركات العامة لبناء سد النهضة هيلو أبراهام، لوكالة الانباء الاثيوبية بأن المكتب قد أنهى الاستعدادات لإشراك المغتربين الإثيوبيين في قرعة اليانصيب بالتعاون مع وزارة الخارجية للمرة الأولى. وأضاف المدير قائلا إنه تمت الاستعدادات لجمع المبلغ عن طريق بيع قرعة اليانصيب للمغتربين.

وأشار المدير إلى أنه تم التخطيط لبدء بيع قرعة اليانصيب في الشهر الماضي لكنه تأخر بسبب تأخر الطباعة، وقال المدير إن الإثيوبيين الذين يعيشون في الخارج وإن كانوا مشغولين بما فيه الكفاية إلا انه مازالت تبذل الجهود لحل هذه المشاكل من خلال التنسيق مع الجاليات الإثيوبية.

وذكر المدير ان المغتربين قد لعبو دورا هاما في شراء السندات وتقديم الدعم اللازم لبناء سد النهضة.

وأضاف المدير أن المغتربين الإثيوبيين قد اشترو السندات سابقا بأكثر من 800 مليون بر، وبعضهم قاموا بزيارة المشروع وقدموا دعمهم أيضا. وتشير المعلومات إلى أن بناء سد النهضة الذي تم بدؤه عام 2003 حسب التقويم الاثيوبي قد وصل الآن الى إلى 64% .