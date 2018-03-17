مميش: فتح مركز تدريب بالتعاون مع شركة سيمنس أكتوبر المقبل

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم وضع قوانين مرنة تحقق للمستثمرين مناخ ملائم، لافتا إلى أنه يتم رفع البنية التحتية للمشروعات ما يجذب المستثمرين، الاهتمام برفع مستوى التدريب الفني، تحسين إجراءات الخدمة البحرية ووضع أسس لأسعار تنافسية غير مبالغ فيها.

وأضاف مميش، خلال كلمته في مراسم تفقد السيسي لعدد من المشروعات في منطقة شرق بورسعيد، اليوم، أنه سيتم فتح مركز تدريب بالتعاون مع شركة سيمنس أكتوبر القادم، واتخاذ كافة الخطوات القانونية لاختيار أفضل الأفكار العالمية لتنمية مشروع التنمية بقناة السويس، وإصدار تكليفات بسرعة الانتهاء من التسوية مع شركة "ميرسك" للشحن مع شرق قناة السويس، ودراسة الوضع القانوني للعقد الموقع لشركة "ميرسك". بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لقناة السويس، وموانئ سنغافورة،

ووجه الشكر للقوات المسلحة لإنهاء كافة الإجراءات القانونية، لضمان تنفيذ المشروعات والأعمال في منطقة شرق بورسعيد.