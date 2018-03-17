بالفيديو| رغم تساقط الثلوج.. الجالية المصرية بالصين تشارك في التصويت

حرص أبناء الجالية المصرية في الصين على المشاركة في التصويت في اليوم الثاني، لانتخابات الرئاسة المصرية التي انطلقت أمس الأول.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية في الصين، مقطع فيديو لعدد من أبناء الجالية المصرية، وهم يشاركون في التصويت رغم تساقط الثلوج وانخفاض درجة حرارة الجو هناك.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس الأول، على أن تمتد 3 أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.