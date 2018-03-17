سفير مصر لدى الكويت يتفقد منطقة تجمع الناخبين في الجزيرة الخضراء

تفقد السفير طارق القوني سفير مصر لدى الكويت، نقطة تجمع الناخبين في منطقة الجزيرة الخضراء المواجهة لحي السفارات، للاطمئنان على انتظام خدمة نقل الناخبين من وإلى السفارة، للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وهتف الناخبون، في أثناء الاستعداد للتوجه نحو السفارة للإدلاء بأصواتهم، بهتافات "تحيا مصر"، حاملين الأعلام الوطنية، بينما حرص القوني على تحيتهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

وقال سفير مصر لدى الكويت للناخبين، إنهم يسطرون ملحمة جديدة في حب الوطن، في ظل إصرارهم على المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية، وتأييد جهود الدولة من أجل بناء مصر الجديدة.

وأعرب القوني عن شكره للمتطوعين من أبناء الجالية المصرية بالكويت، والذين حرصوا على الوجود، منذ الصباح الباكر، كل في موقعه، من أجل العمل على نقل الناخبين من نقاط التجمع الـ20 التى أعلنتها السفارة إلى الجزيرة الخضراء، ومنها إلى مقر السفارة للتصويت، ثم إعادتهم مرة أخرى.

وأكد أن زيادة إقبال الناخبين في الكويت لليوم الثاني على التوالي على صناديق الاقتراع، يؤكد مدى حسهم الوطني، وإيمانهم العميق بأن مشاركتهم في ذلك العرس الديمقراطي، وهي السبيل الوحيد لرسم مستقبل أفضل لوطنهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس الأول، على أن تمتد لثلاثة أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.