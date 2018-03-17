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الوطن

وزيرة الثقافة: مستشفى الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر صرح طبي عملاق

منذ 11 دقيقة
كتب: شيماء عادل - محمد عبداللطيف الصغير
وزيرة الثقافة: مستشفى الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر صرح طبي عملاق

تكريم وزيرة الثقافة

زارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وعدد من قيادات الوزارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة بالأقصر لتقديم الدعم للمستشفى والمرضى السرطان فى الصعيد.

وكان في استقبال الوزيرة قيادات المستشفى حيث تفقدت الوزيرة أقسام العلاج الإشعاعي والكيماوي وغرف المرضي، والصيدلية، واستمعت لشرح مفصل عن سير العمل بالمستشفي وعن المرحلة الثالثة التى ستتضمن مركز أبحاث ومعامل وقسم للطوارئ وقسم للإقامة الداخلية للمرضي إضافة لأقسام أخرى.

وأهدت إدارة المستشفى درع شفاء الأورمان الوزيرة تقديرا لمجهوداتها ودعمها للمستشفى وللمرضي، كما التقطت الوزيرة والوفد المرافق لها صورا تذكارية بالمستشفى.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية عقب الزيارة، إنها فخورة بوجود صرح طبي عملاق بهذه الإمكانيات الكبيرة على أرض مصر، مضيفة أن وزارة الثقافة بكل قياداتها وموظفيها تدعم المستشفى التي تخدم المرضى في محافظات الصعيد وتقدم لهم خدمة مجانية بجودة عالية.

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