تسجيل الدخول

الوطن

ناطق عسكري كردي لـ"الوطن": عناصر "داعش" الهاربة تقاتل مع جيش تركيا

منذ 15 دقيقة
كتب: الوطن
ناطق عسكري كردي لـ"الوطن": عناصر "داعش" الهاربة تقاتل مع جيش تركيا

أحد ضحايا القصف التركي على عفرين

قال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود، في اتصال لـ"الوطن"، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كون جيش من المرتزقة للقتال إلى جانب قواته في عمليتها على عفرين من مختلف الجنسيات".

وأضاف: "وكل عناصر تنظيم داعش التي فرت من سوريا بعد هزيمتها إلى تركيا هي الآن تقاتل إلى جوار القوات التركية".

وتابع محمود: "أردوغان ليده جيش من الإرهابيين من كل الجنسيات يقاتلون معه، الإرهابيون يقاتلون مع السلطان العثماني أردوغان".

وتقصف تركيا منذ 20 يناير الماضي مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا بداعي استهداف مجموعات إرهابية كردية، وسط انتقادات حقوقية واسعة.

أخبار متعلقة

أردوغان: أوشكنا على دخول عفرين.. و"سنزف البشرى في أي لحظة"

أردوغان: أوشكنا على دخول عفرين.. و"سنزف البشرى في أي لحظة"
أكثر من 200 ألف مدني نزحوا من مدينة عفرين منذ مساء الأربعاء

أكثر من 200 ألف مدني نزحوا من مدينة عفرين منذ مساء الأربعاء
قوات "غصن الزيتون" تحرر ثلاث قرى في عفرين

قوات "غصن الزيتون" تحرر ثلاث قرى في عفرين
المرصد السوري: مقتل 16 شخصا في غارة تركية على "مستشفى عفرين"

المرصد السوري: مقتل 16 شخصا في غارة تركية على "مستشفى عفرين"
9 قتلى جراء غارة تركية استهدفت مستشفى مدينة عفرين السورية

9 قتلى جراء غارة تركية استهدفت مستشفى مدينة عفرين السورية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

رئيس التليفزيون: "قالوا وقلنا"برنامج جديد فى سهرة الجمعة على الأولى

رئيس التليفزيون: "قالوا وقلنا"برنامج جديد فى سهرة الجمعة على الأولى

رئيس قطاع الأخبار: تغطية خاصة للانتخابات في الخارج على ماسبيرو

رئيس قطاع الأخبار: تغطية خاصة للانتخابات في الخارج على ماسبيرو

2 أبريل.. عرض "ياسم" ضمن ملتقى "لازم مسرح " بجزويت الإسكندرية

2 أبريل.. عرض "ياسم" ضمن ملتقى "لازم مسرح " بجزويت الإسكندرية

في عيدها القومي.. محافظ الفيوم يفتتح مدارس ومساجد وكورنيش شكشوك

صبا مبارك تجسد شخصية "مهجة" بمسلسل "طايع"

صبا مبارك تجسد شخصية "مهجة" بمسلسل "طايع"

اختيارات الوطن

بالفيديو| على أنغام المزمار الصعيدي.. المصريون ينتخبون في عُمان

بالفيديو| على أنغام المزمار الصعيدي.. المصريون ينتخبون في عُمان

رغم الحرارة والتراب.. المصريون ينتخبون بالبحرين: الوطنية تتحدى الطبيعة

رغم الحرارة والتراب.. المصريون ينتخبون بالبحرين: الوطنية تتحدى الطبيعة

بالصور| في الأردن.. مصريون يصطحبون أطفالهم للمشاركة في الانتخابات

بالصور| في الأردن.. مصريون يصطحبون أطفالهم للمشاركة في الانتخابات

موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

«آدم»: أعيش فى مصر منذ 20 عاماً.. وأبنائى يرددون النشيد الوطنى المصرى فى طابور الصباح

«آدم»: أعيش فى مصر منذ 20 عاماً.. وأبنائى يرددون النشيد الوطنى المصرى فى طابور الصباح

الأكثر قراءة

عاجل