ناطق عسكري كردي لـ"الوطن": عناصر "داعش" الهاربة تقاتل مع جيش تركيا

قال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود، في اتصال لـ"الوطن"، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كون جيش من المرتزقة للقتال إلى جانب قواته في عمليتها على عفرين من مختلف الجنسيات".

وأضاف: "وكل عناصر تنظيم داعش التي فرت من سوريا بعد هزيمتها إلى تركيا هي الآن تقاتل إلى جوار القوات التركية".

وتابع محمود: "أردوغان ليده جيش من الإرهابيين من كل الجنسيات يقاتلون معه، الإرهابيون يقاتلون مع السلطان العثماني أردوغان".

وتقصف تركيا منذ 20 يناير الماضي مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا بداعي استهداف مجموعات إرهابية كردية، وسط انتقادات حقوقية واسعة.