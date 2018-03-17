"مستريح" فى مدينة الإنتاج الإعلامي يستولي على 20 مليون جنيه

حرر العشرات من العاملين في مدينة الإنتاج الإعلامي ومجال السينما، محاضر بأقسام شرطة القاهرة والجيزة، اتهموا فيها مخرجًا تلفزيونيًا ووالد زوجته "مصوّر" بالنصب عليهم والاستيلاء على نحو 20 مليون جنيه.

وقال إبراهيم سيد، أحد ضحايا المتهم، إن المشكو في حقه يعمل مخرجًا في إحدى القنوات الرياضية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتحصل على مبلغ 1.2 مليون جنيه، مقابل تشغيلها في فنون التصوير وشراء كاميرات مراقبة.

وتابع مقدم البلاغ: "أن المشكو في حقه تحصل على أموالي أنا وزملائي، ولم ينفذ اتفاقه بتقديم الأرباح شهريًا، فقمنا بتحرير المحاضر واتهمنا والد زوجته بالاشتراك معه في الاستيلاء على أموالنا".