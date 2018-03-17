بالصور| مصريون يشاركون في "العرس الانتخابي" بتركيا

شهدت اللجان الانتخابية في تركيا مشاركة عدد قليل من المصريين، باليوم الثاني للاقتراع الرئاسي في الخارج، ونشرت وزارة الهجرة صورا لعدد من المصريين أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وقال مصدر بالوزارة، لـ"الوطن"، إن تركيا من الدول التي لن تشهد حضورا كبيرا للجالية المصرية بسبب توتر العلاقات بين البلدين.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي غدا، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.