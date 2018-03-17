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الوطن

حماس تُغلق شركة اتصالات لرفضها التعاون في تحقيقات "اغتيال الحمدلله"

منذ 27 دقيقة
كتب: أ ف ب
حماس تُغلق شركة اتصالات لرفضها التعاون في تحقيقات "اغتيال الحمدلله"

صورة أرشيفية

أعلنت حركة حماس، اليوم، إغلاقها مكاتب شركة اتصالات في قطاع غزة بعد رفضها التعاون في التحقيق حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

واستهدف انفجار الثلاثاء، موكب الحمد الله في بيت حانون بعد دخوله قطاع غزة ما أوقع سبعة جرحى، ما شكل ضربة جديدة لعملية المصالحة الفلسطينية المتعثرة أساسا بين حركتي فتح وحماس.

ولم يصب الحمد الله أو أي من أعضاء وفده وبينهم رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وقالت شرطة حماس، التي تسيطر على القطاع، في بيان، إنها أغلقت المقر الرئيسي لشركة الوطنية موبايل، موضحة أن "قرار الإغلاق جاء بتوصية من النائب العام في غزة عقب رفض الشركة التعاون مع الأجهزة الأمنية في مجريات التحقيق".

ولم تدل الشرطة بتفاصيل إضافية علما بانه لم يتم قطع الخطوط الهاتفية للشركة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مجموعات إسلامية متطرفة معارضة لحماس تنشط في قطاع غزة وكانت مسؤولة عن هجمات في السابق.

وحملت الرئاسة الفلسطينية، وفق وسائل الإعلام الرسمية، حماس "المسؤولية عن الاستهداف الجبان لموكب رئيس الوزراء".

ورغم اتفاق المصالحة الموقع في تشرين أكتوبر الماضي، لا يزال الجدل قائمًا بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بشأن إدارة قطاع غزة وتسلم الحكومة الفلسطينية إدارة غالبية الوزارات.

وسيطرت حماس على قطاع غزة إثر مواجهات دامية مع حركة فتح في 2007.

ويعترف المجتمع الدولي بحكومة الحمد الله في حين أدرجت حركة حماس على قائمة "المنظمات الإرهابية" للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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