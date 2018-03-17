مسؤول بسفارة مصر بجنوب إفريقيا: الإقبال زاد الضعف رغم الأمطار الغزيرة

قال أيمن ولاش، مسؤول بسفارة مصر في جنوب إفريقيا، إن تصويت المصريين في جنوب إفريقيا في الانتخابات مر بسلاسة وإقبال لليوم الثاني، رغم الأمطار الغزيرة، وحالة الطقس السيئة للغاية.

وأضاف ولاش، خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون لايف"، أن السفير شريف عيسى، سفير مصر في جنوب أفريقيا، وجه بسرعة استقبال المصوتين وإنهاء إجراءات التصويت بمرونة، مشيرا إلى أن نسبة التصويت زادت بما يقارب الضعف في اليوم الثاني.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أول أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.