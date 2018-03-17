بالفيديو| زغاريد ناخبات مصريات أمام لجنة اقتراع في أيرلندا

عرضت المذيعة إيمان سليم، مقدمة برنامج "صوت الناس"، على قناة "المحور"، فيديو يستعرض زغاريد ناخبات مصريات في أيرلندا اليوم احتفالاً بالانتخابات الرئاسية في يومها الثاني بالخارج.

وقالت سليم، إن تلك التعبيرات من المصريين والمصريات تظهر فرحة الشعب بالإنجاز الديمقراطي لبلدهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.