قنصل مصر بدبي: كبار السن أصروا على المشاركة في الانتخابات اليوم

قال السفير طارق عبد الحميد، قنصل مصر العام في دبي، إن الأجواء أمام اللجان الانتخابية احتفالية بين المصريين، وهم في قمة السعادة، واصفًا المشاركة أمس واليوم بالـ"كثيفة جدًا".

وأضاف عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الحضور كان كثيفًا اليوم، رغم أن اليوم هو يوم عمل لشركات القطاع الخاص في الإمارات، لافتًا إلى أن هناك فئات عمرية كثيرة شاركت اليوم، خاصة الشباب الذي شارك بكثافة عالية.

وتابع قنصل مصر العالم في دبي أن هناك أشخاص عمرهم فوق الـ80 عامًا، وأصروا على المشاركة، ووضعوا بأنفسهم ورقة الانتخاب داخل الصندوق.

وأوضح أن دولة الإمارات أغلقت شوارع لتسهيل العملية الانتخابية على المصريين، وخصصت أماكن لانتظار السيارات للمصريين، مشيرًا إلى أن المصريين كانوا في قمة الالتزام، ولم يحدث أي مخالفة واحدة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.