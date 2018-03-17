سفارة مصر بنيوزلندا تفتح أبوابها لإدلاء الناخبين بأصواتهم لليوم الثالث

فتحت السفارة المصرية بنيوزلندا أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية للمصرين المقيمين بالخارج،

وفتحت السفارة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزلندا الذي يوافق العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.