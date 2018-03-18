عمرو أديب يطالب بوزارة للبحر الأحمر

طالب الإعلامي عمرو أديب بأن يكون هناك وزارة للبحر الأحمر أو حقيبة وزارية له، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يكون هناك شخصا مهتما فقط بتنمية البحر الأحمر.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أنه يتمنى أن يتولى هذا الشخص مسؤولية جذب الاستثمارات للبحر الأحمر وأن يكون حلقة وصل بين الدولة وما يحتاجه البحر الأحمر.

وأشار إلى أن البحر المتوسط نال العديد من التنمية على أكمل وجه وبه الموارد البشرية التي تدير عملية التنمية بالمتوسط، مضيفًا أنه يجب أن يرى نفس الأمر مع البحر الأحمر ومع مشروعات الطاقة الشمسية جنوب مصر وفي الصحراء الشرقية والغربية متابعًا "كده الدنيا هاتمشي ونبقى أحسن".