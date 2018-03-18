"المصريين الأحرار" بكندا: مشاركة كثيفة بالتصويت رغم برودة الطقس

قال أمير روؤف مندوب حزب "المصريين الأحرار" بكندا، إن المصريين حرصوا خلال اليوم الثاني من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية على المشاركة بكثافة، رغم سوء الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف مندوب "المصريين الأحرار"، في بيان صحفي صادر عن الحزب اليوم السبت، أن أعداد الوافدين للإدلاء بأصواتهم تزايدت رغم انخفاض درجة الحرارة إلى 15 تحت الصفر، وذلك لشعورهم بالمسئولية تجاه بلدهم للعبور بالوطن إلى بر الأمان.

وأشار، إلى أن المصريين أصحاب عزيمة وإرادة وأثبتوا للعالم قدرتهم على حماية ومساندة بلادهم لمواجهة كافة الأزمات.