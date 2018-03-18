سفارة مصر بأستراليا تفتح أبوابها لإدلاء الناخبين بأصواتهم لليوم الثالث

فتحت مراكز الاقتراع واللجان الانتخابية بكلٍ من السفارة المصرية بالعاصمة الأسترالية "كانبرا" والقنصلية المصرية بسيدني وملبورن، منذ قليل، أبوابها لاستقبال الناخبين لليوم الثالث على التوالي والأخير، في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وشهدت الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج إقبالاً شديدًا من المصريين المقيمين في أستراليا خلال اليوم الأول والثاني للتصويت.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في نهاية اليوم الأحد، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.