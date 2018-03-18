سفير مصر بهولندا: "ناخب ترك زوجته بالمستشفى وذهب للإدلاء بصوته"

قال أمجد عبد الغفار السفير المصري في هولندا، إن الحضور أمس لإدلاء المصريين بأصواتهم ضعف الأعداد التي تواجدت أول أمس، باعتبار أن أمس عطلة، رغم موجة الصقيع التي تشهدها لاهاي التي يجرى فيها التصويت.

وأضاف عبد الغفار في اتصال هاتفي ببرنامج "الرئيس 2018" المذاع على فضائية "العاصمة" أن المصريين حرصوا اليوم، على المشاركة في إطار عائلي وهو ينم عن حس وطني، وولاء وانتماء كبير لمصر رغم الغربة.

وفي ذات السياق أشار إلى أن هناك أحد السيدات الناخبات التي تعرضت إلى كسر مضاعف فور إدلائها بصوتها، وعلى الفور انتقلت إلى أحد المستشفيات، ورغم هذه الواقعة أصر زوجها على تركها بالمشفى اليوم، والذهاب مع أبنائه الاثنين للإدلاء بصوته.