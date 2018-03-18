سفير مصر بروسيا: سعيد بتصويت الطلاب المصريين في الانتخابات الرئاسية

رحب السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، بالطلاب المصريين المشاركين في الانتخابات الرئاسية، أثناء الإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة باللجنة الفرعية في موسكو، صباح أمس، السبت.

وأعرب نصر، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، من روسيا، عن سعادته بوجوده وسط الشباب المصري الذين قدموا مثالاً يحتذى به في حب مصر، بحرصهم على المشاركة في العُرس الانتخابي، لافتًا إلى أنه يعتبرهم نموذجًا مشرفًا كل في مجاله.

وأشار إلى أن السفارة حريصة على التواصل مع أبناء مصر من خلال وسائل التواصل الحديثة، وإنها تبقى سندًا لهم بما تستطيع أن تقدمه لهم خلال فترة دراستهم في روسيا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس 15 مارس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.