مصرية بـ"فيينا": البرد القارس لم يمنعنا من التصويت.. وشاركنا بالآلاف

توافد المصريون على السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية فيينا، لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018، والتي بدأ تصويت المصريين في الخارج فيها بالأمس، على الرغم من الطقس شديد البرودة حيث وصلت درجة الحرارة إلى 1 تحت الصفر.

وقالت الدكتورة آيات خليفة، المواطنة المصرية المقيمة بـ"فيينا"، إن برودة الجو الشديدة بالنمسا لم تشكل أي عائق أمام المصريين، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، لافتة إلى أن أعداد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات، كان حوالي 1000 شخص، وهو ما يقارب نفس الأعداد التي شاركت بالأمس.

وأشادت "خليفة"، في تصريحاتها لـ"الوطن"، بدور الاتحاد العام للمصريين المقيمين بالنمسا الذي بذل جهدا كبيرا، في توفير حافلات خاصة لنقل المصريين المقيمين بمدينة "ليجون"، التي تبعد عن العاصمة بحوالي 200 كيلو، لمقر السفارة المصرية.

ولفتت المصرية المقيمة بالنمسا إلى أن مواطنا يدعى "محمود جويد"، تخطى عامه الـ80، حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، قاطعاً مسافة تقرب من 200 كيلو من محل إقامته لمقر السفارة في "فيينا".

وتوقعت "خليفة" زيادة الأعداد المشاركة بالانتخابات في يومها الأخير، مضيفة أن عددا من الأقباط أبلغوها أنهم سيتوجهون للإدلاء بأصواتهم، عقب صلاة القداس بعد فتح باب التصويت في "فيينا".

وفي السياق ذاته، نشرت الصفحة المصرية للسفارة المصرية، في فيينا صور الناخبين المصريين الذين اصطفوا للإدلاء بأصواتهم، مواجهين برودة الجو التي وصلت حد تساقط الثلوج.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الجمعة، على أن تمتد 3 أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.