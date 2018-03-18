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الوطن

بالفيديو| أطفال مستشفى المنصورة الجامعي يرسمون جدارية لمحمد صلاح

اليوم AM 02:26
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| أطفال مستشفى المنصورة الجامعي يرسمون جدارية لمحمد صلاح

محمد صلاح

قال الدكتور أحمد الرفاعي، مدير عام مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، إن مرضى المستشفى رسموا جدارية لمحمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأضاف الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يُذاع عبر فضائية "DMC": "لم أشاهد الأطفال في المستشفى على هذا القدر من السعادة منذ متابعتي لهم ولغيرهم قبل 15 عامًا مثلما كانوا سعداء اليوم، وذلك لأنهم رسموا صورة صلاح". 

وتابع: "الولاد مكنوش بيحبوا يجوا المستشفى بسبب تعرضهم للألم، لكن جمعوا من معاهم واشتروا الدهانات على حسابهم عشان يرسموا الصورة، وبقوا عاوزين يروحوا المستشفى كل يوم بعد ما كانوا بيروحوها 3 أيام في الأسبوع". 

وأردف: "الأطفال قرروا رسم صورة صلاح بعدما استجاب لهم، وظهر معهم عبر الفيديو، أنا سعيد بهذا المظهر الحضاري".

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