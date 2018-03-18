بالفيديو| بين الزغاريد والحلوى.. هكذا حضر الأجانب انتخابات المصريين

لم تقتصر الفرحة بالعُرس الديمقراطي على المصريين الذين ابتغوا أداء واجبهم تجاه بلادهم، بل امتدت لتشمل سيدات لم تمنعهن جنسياتهن من التعبير عن فرحة شاركن المصريين فيها بوسائل مختلفة، فمنهن من أطلقت "زغرودة" عبرت عن سعادة قلبها، وثانية وزعت الحلوى ابتهاجا بالناخبين، وثالثة تمنت التصويت والمشاركة تعبيرا عن حبها لأهل "البهيّة".

مشهد حضور الأجانب بدأ من الإمارات العربية المتحدة، حينما نشرت صفحة "الجالية المصرية بالإمارات" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لسيدة فلبينية، حاولت التصويت في الانتخابات الرئاسية بالقنصلية المصرية العامة بدبي، بداعي أنها متزوجة من مصري، ومعها طفلان يحملان الجنسية المصرية، وتريد أن تقوم بالمشاركة في الانتخابات لضمان مستقبل أطفالها.

وفي لقطة تدل على محبة الشعب البحريني للشعب المصري، حملت الشيخة لمياء آل خليفة التمر والقهوة وقامت بتوزيعها على المصريين في السفارة المصرية بالمملكة البحرينية، خلال فعاليات اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

ومن قبيل الوحدة العربية، حاولت سيدة كويتية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث ذهبت إلى السفارة المصرية بالكويت وطلبت من الموظفين بالسفارة، أن تشارك مدعية إنها مصرية الهوى وجاءت للمشارة في الانتخابات بالحب وليس بالجنسية.

"عاش الصعايدة.. عاشت مصر" بهذه الكلمات الحماسية، شجعت امرأة كويتية المصريين أمام اللجان الانتخابية، عند توجههم للإدلاء بأصواتهم، بعد زغرودة أطلقتها فرحا بمشهد إدلاء المصريين بصوتهم الانتخابي.