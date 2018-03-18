سفير مصر بالكويت: إقبال منقطع النظير ومشهد الجالية المصرية مشرف

قال السفير طارق القويني سفير مصر بالكويت، إن الإقبال على لجان التصويت الانتخابية بالكويت كان منقطع النظير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" إن المشهد كان مشرفا للجالية المصرية بالكويت والتي وصفها بالجالية النشطة والواعية والمدركة لحجم التحديات وحريصة على مستقبل الوطن.

وأكد القويني أن أفراد الجالية، حضروا مع أسرهم واحتفلوا أمام السفارة المصرية بالكويت، وحضر مختلف الأعمار من الأطفال إلى المسنين للمشاركة في اليوم الانتخابي.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أول أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية، وعددها 139 بعثة في 124 دولة، بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.