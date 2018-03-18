سفير مصر بنيوزلندا لـ"الوطن": اليوم الثاني كان الأكثر مشاركة

قال السفير طارق الوسيمي، سفير مصر فى نيوزيلندا، إن السفارة قدمت كل التسهيلات للجالية المصرية المقيمة بنيوزلندا لتجري عملية التصويت في انتخابات الرئاسة بسهولة ويسر.

وأضاف الوسيمي في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "سيتم إغلاق باب التصويت بعد 6 ساعات ونصف من الآن، وقبيل الانتخابات أعددنا حملة لحشد أعضاء الجالية؛ للتصويت شعارها يتلخص في أن يد تحارب الإرهاب في مصر ويد تصوت في الانتخابات لاختيار مستقبل البلد"، مشيرا إلى أنه مواطن مصري مثل بقية أعضاء الجالية ورأى حركة تعمير وإنجازات خلال السنوات السابقة.

وأشار إلى أن من يشارك في هذه الانتخابات لا يصوت على 4 سنوات لكنه يصوت على مستقبل مصر في الثلاثين سنة المقبلة، والرابح الوحيد من الانتخابات هي مصر.

وأوضح أن الجالية المصرية في نيوزلندا، تعد أصغر جالية للمصريين المقيمين في الخارج، حيث إن السفارة كانت مغلقة لمدة 35 عام وأعيد فتحها في عام 2011، مؤكدا أن السفارة بذلت جهودا لاستخراج جوازات سفر مميكنة للجيل الذي هاجر إلى نيوزلندا منذ 30 عاما.

وأكد أن اليوم الثاني للانتخابات كان أكثر الأيام التي استقبلت السفارة فيه مصوتين، حيث كان الجمعة هو اليوم الأول للتصويت، حيث كان يوم عمل وأعضاء الجالية حضروا للتصويت في الصباح الباكر عند بدء فتح باب التصويت وخلال ساعة الغداء في منتصف اليوم.