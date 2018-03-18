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الوطن

طائرات الاحتلال تقصف أراضي زراعية شرق مدينة غزة

اليوم AM 08:42
كتب: محمد علي حسن
طائرات الاحتلال تقصف أراضي زراعية شرق مدينة غزة

غارة إسرائيلية - صورة أرشيفية

أغارت الطائرات الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أرض خالية في قطاع غزة، بعدة صواريخ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن طائرات الاحتلال من نوع أف 16 قصفت أرض زراعية قرب منطقة السودا شرق مدينة غزة بأربعة صواريخ، ما أدى إلى اندلاع ألسنة النيران في المكان، كما استهدفت موقع صلاح الدين بالقرب من مفترق نتساريم بصاروخين، وموقع تونس شرق حي الزيتون، وشرق جباليا.

وأوضح، أن القصف جاء بشكل مفاجئ، وبعده حلق الطيران الحربي بشكل مكثف.

وهرعت على الفور سيارات الإسعاف لمكان القصف.

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