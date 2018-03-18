سفير مصر بسريلانكا: الأزهريون حرصوا على التصويت في الانتخابات

صرح السفير المصري في سريلانكا والمالديف، حسين السحرتي، اليوم الأحد، أن توافد الناخبون من أبناء الجالية المصرية على لجان الاقتراع استمر لليوم الثالث على التوالي، وأن الثلاثة أيام جرت في أجواء أمنة وهادئة.

وأكد السحرتي، من خلال صفحة السفارة على موقع التواصل "فيس بوك" حرص أبناء الجالية على الانتخاب والمشاركة السياسية منذ اللحظة الأولي لفتح اللجان وتحديدًا اللجنة الفرعية في كولومبو، وأن أعضاء البعثة الأزهرية في سريلانكا وعددهم 26 مبعوثًا حرصوا على الحضور لمقر السفارة لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حاملين رسالة إلى المصريين في أرض الوطن بضرورة المشاركة بفاعلية وإيجابية في العملية الانتخابية.

وأضاف سفير مصر في سريلانكا والمالديف، أن السلطات السريلانكية، وفرت التأمين اللازم لمقر اللجنة وتم تقديم التيسيرات للمواطنين المصريين لإتمام عملية الاقتراع بسلاسة دون أية معوقات.

وذكر "السحرتي" أنه قد تلاحظ حرص أبناء الجالية المصرية على قطع مسافات طويلة من مدن بعيدة نسبياً عن العاصمة كولومبو للقيام بواجبهم الوطني، ما يعكس شعوراً بالمسؤولية ورغبة في المساهمة بإيجابية في تشكيل الحياة السياسية في أرض الوطن وتقديم صورة حضارية لمصر أمام العالم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الأول، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.