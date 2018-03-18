بالفيديو| سفارة هولندا تسمح لناخب مريض الدخول بسيارته للتصويت

نشر هشام فريد الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، فيديو أثناء وجوده بسفارة هولندا، لسيارة سمحت لها السفارة المصرية بالدخول رغم مخالفة ذلك لقواعد المكان، لكن جاء الاستثناء لناخب مريض يصعب عليه السير والصعود للإدلاء بصوته، فاستقبله عدد من موظفي السفارة للاطلاع على بطاقته الشخصية وجلب بطاقة انتخابية له.

في السياق نفسه، عبر المستشار سمير صادق الناخب صاحب السيارة، عن امتنانه لمجهودات السفارة، وأن أيام الانتخاب الثلاثة للجاليات في الخارج اتسمت بالتنظيم والتعاون، قائلًا: "إن إقبال المصريين وتوحدهم حدث قومي ووطني مهم"، بحسب ما جاء على لسان الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا.

وأضاف فريد، أن الناخب أصر على الحضور على الرغم من ظروفه الصحية، وظروف البرد القارس، كما تمنى أن يشاهد أداء مماثل من المصريين داخل الجمهورية في أيام 26 و 27 و28 مارس.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الأول، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.