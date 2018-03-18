السفير المصري بالسعودية: الإقبال على صناديق الاقتراع كان مشرفا

أعرب السفير ناصر حمدي، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، عن شكره للمملكة لدعمها للسفارة المصرية بالرياض، والقنصلية العامة في جدة في تنظيم عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف حمدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من عملية التصويت، وبدأت عملية الفرز المقرر الانتهاء منها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشاد السفير المصري بالمملكة العربية السعودية، برجال الأعمال المصريين والسعوديين الذين تبرعوا بعدد من الحافلات لنقل المصريين بالسعودية بالأماكن البعيدة عن مقر السفارة والقنصلية، مشيرًا إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع كان كبيرًا ومشرفًا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة الماضية، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي اليوم، أدلى خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.