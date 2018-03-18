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الوطن

سفير مصر بالمغرب: المصريون صوتوا في الانتخابات بأعداد مقبولة

منذ 4 دقيقة
كتب: محمود البدوي
سفير مصر بالمغرب: المصريون صوتوا في الانتخابات بأعداد مقبولة

المصريين في الخارج

قال أشرف إبراهيم، سفير مصر لدى المغرب، إن الشعب المصري شارك بصورة مشرفة في الانتخابات الرئاسية حتى يدعموا الدولة المصرية، موضحًا أن المصريين صوتوا في الانتخابات الرئاسية بأعداد مقبولة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الرئيس 2018"، على قناة "العاصمة"، أن هناك غرفة عمليات بوزارة الخارجية لإمداد السفارات بكل المعلومات اللازمة، مؤكدًا أن المصريين متمسكون بحقهم الدستوري.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة الماضية، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي اليوم، أدلى خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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