أبو شقة: الدولة لم تمنع أحدا من الترشح للانتخابات الرئاسية

قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة لم تمنع أي مرشح من خوض الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أبو شقة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن شخص مثل شخصية الفريق أحمد شفيق، تصدى لجماعة الإخوان في "عنفوان" سلطتهم ولا يمكن لأحد أن يمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية، ولا يمكن أن يصمت الفريق شفيق في حال منعه متابعا "عيب أوي يتقال الكلام ده".

وأشار، إلى أن الرئيس "السيسي" لا يقبل أن يقوم بمنع أي مرشح أن يخوض الانتخابات الرئاسية، بكل نزاهة وشرف، وفي نفس الوقت ليس مطلوب منه أن يصطحب معه مرشحا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية.