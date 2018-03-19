"التعليم": ترديد "قالوا ايه" كهتاف بعد النشيد الوطني في المدارس

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قررت ترديد نشيد الصاعقة "قالوا إيه" بعد النشيد الوطني الرسمي خلال طابور الصباح.

وأكد خيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تقرر أن يكون الهتاف بشكل جماعي وبدون موسيقى، من أجل أن يحفظ الطلاب أسامي الشهداء.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم رصد بعض الحالات السلبية لاستخدام الهتاف، لافتا إلى أن الوزارة نبهت على بعض هذه الحالات بعدم استخدام الموسيقى، مع الهتاف مع التأكيد على أنه غير إلزامي على طلاب المدارس.