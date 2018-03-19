بالفيديو| القرموطي مرتديا فانلة الزمالك ويهاجم مرتضى: "النادي في خطر"

ارتدى الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، فانلة نادي الزمالك وعلق على هزيمة النادي وخروجه من بطولة الكونفدرالية بهزيمة مخزية أمس: "الموضوع دخل في سخافات".

وتابع: "نادي الزمالك في خطر ومعنديش معلومة باللى بيقوله رئيس الزمالك وماليش دعوة بيه".

وهاجم القرموطي رئيس الزمالك: "أنا عندي دولة ومفيش حاجة اسمها أنصار وفيه انتخابات تمت واختارت حاجة اسمها هاني العتال، نائب رئيس مجلس الإدارة يبقى نائب رئيس مجلس الإدارة وزي ما اختاروا المجلس اختاروه".

وعن أزمة عبدالله السعيد مع الزمالك علق القرموطي: "كنا نفسنا نسكن جنب عبدالله السعيد وناخد شقة جنبه دلوقتي بنعزل من جنبه".