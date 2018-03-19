موجز الـ3 صباحًا| رئيس الزمالك يتراجع عن استقالته

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، الأنباء التي ترددت حول تقدمه بالاستقالة من رئاسة القلعة البيضاء، مؤكدا بقاءه استجابة لجمعيته العمومية ورغم خروج الفريق من بطولة الكونفدرالية.

ووجه منصور، هجومًا حادًا على الإعلامي أحمد شوبير بعد حديثه عن صفقة عبد الله السعيد، قائلا "يا شوبير أنا قعدتك قبل كده سنة في بيتك وأقدر أعملها تاني"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الرئيس 2018"، على قناة "العاصمة".

وكان مرتضى منصور، شنّ هجوما عنيفا على خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بعد خروج الفريق الأبيض من الكونفدرالية الإفريقية على يد ولايتا ديتشا الإثيوبي، مؤكدًا أثناء خروجه من ستاد السلام بعد المباراة، أنه ومجلسه لن ينتظروا عقد جمعية عمومية وسيتقدم باستقالته، من رئاسة النادي.

وفشل فريق الزمالك في التأهل لدور الـ32 مكرر من الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوز فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 في إياب دور الـ32 الأول من البطولة.

وإلى أبرز الأخبار:

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