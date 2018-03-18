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الوطن

أديب عن استقالة رئيس الزمالك: "أوعى ترجع تاني.. استريح في البيت"

منذ 22 دقيقة
كتب: شريف حسين
أديب عن استقالة رئيس الزمالك: "أوعى ترجع تاني.. استريح في البيت"

عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على استقالة رئيس نادي الزمالك عقب هزيمة الأبيض اليوم، وتوديعه البطولة الكونفدرالية، على يد ولايتا ديشتا الإثيوبي بركلات الترجيح.

وقال أديب، خلال تقديمه في حلقة اليوم من برنامجه "كل يوم" على قناة "ON E"، إنه يرى أن قرار الاستقالة "محترم ولا يجب أن يتراجع عنه أبدًا"، مضيفًا أن رئيس الزمالك أدرك خطأه واعترف به وقرر الاستقالة.

وتابع أديب: "أناشده عدم التراجع عن استقالته، كفاية كده الراجل عمل كتير أوي يقعد في البيت ويستريح وكفاية اللي عمله، قرار محترم وعظيم.. إوعى ترجع النادي تاني".

وأوضح أديب، أنه لا يمكن أن يمتلك الزمالك تاريخًا مشرفًا وفي الوقت نفسه "يخيب الخيبة دي، إحنا خايبين خيبة بالويبة".

وأردف أديب: "إذا كان وزير الرياضة مستقصد نادي الزمالك زي ما رئيس النادي بيقول، خلاص آدي الله وآدي حكمته".

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