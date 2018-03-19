"حقوق إنسان النواب" توصي بزيادة حضانة الأم السجينة لـ4 سنوات

أشاد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باحتفالية عيد الأم التي نظمتها وزارة الداخلية أمس الإثنين، داخل سجن النساء في القناطر الخيرية، للاحتفال بالسجينات الأمهات، والتي تم دعوته إليها، مشيرًا إلى أهمية هذه الأنشطة لدمج السجينات في المجتمع، لاسيما في ضوء السياسية التي تتبعها الوزارة حاليًا بأن تكون السجون دار للإصلاح والتهذيب وليس لمجرد قضاء العقوبة.

وقال "الورداني"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، إن لجنة حقوق الإنسان نظمت سلسلة من الزيارات إلى السجون والأقسام الشرطية، التي أكد فيها السجناء والمتحتجزين حسن معاملتهم ومنها سجن القناطر "النساء" مشيرًا إلى أن هذه الشهادات التي وثقتها اللجنة أكبر دليل على كذب الإدعاءات التي تسوقها المنظمات المشوبهة.

وأضاف "الورداني"، أن اللجنة أوصت في تقريرها المبدئي عن زيارتها الأخيرة إلي سجن القناطر، أهمية توفير مجمع سكني صناعي، للمسجونات عقب خروجهن من السجن، لاسيما اللاتي يقضين فترة عقوبة لمدة 20 عامًا، وإلزام الدولة بتقديم العلاج للسجينات المريضات بأمراض مزمنة عقب خروجهن من السجن، التوسع في إنشاء الورش داخل السجن وتنوعها.

ولفت أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إلى أن هناك اقتراحات من أعضاء اللجنة، حول زيادة حضانة الأم السجينه لأبنائها إلى 4 سنوات، بحيث يكون أول عامين منهما حضانه كاملة، ويقضي الأطفال في سن 3 - 4 سنوات، نصف يومهم مع الأم، على أن يعودوا إلى مقار رعايتهم مساءً.