مصرع ربة منزل دهسها قطار أمام مزلقان بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها، بعد أن دهسها القطار، أثناء عبورها مزلقان الحبشي في مدينة المنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائي، يفيد مصرع "فاطمة. ع. ح"، ربة منزل، بعدما دهسها قطار ركاب قادم من القاهرة ومتجه إلى جنوب الصعيد، أثناء عبورها مزلقان الحبشي، في جنوب مدينة المنيا، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق بإشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.