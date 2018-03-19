بالصور| سكرتير الفيوم يكلف بحل مشكلة انقطاع المياه عن عزبة أبو دياب

أصدر اللواء ممتاز فهمي، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، توجيهات لمسؤولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بسرعة دراسة شكوى أهالي عزبة أبو دياب بمركز إطسا، بشأن ضعف مياه الشرب وانقطاعها لبعض الوقت نهاراً، وحلها سريعا.

وكما وجه السكرتير العام، نائباً عن الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين، اليوم، بحضور وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، والمصالح ومديري العموم، مسؤولي التضامن الاجتماعي، بتوفير مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية نظراً لظروفهم الاجتماعية الصعبة، وإجراء البحث المكتبي، والميداني اللازمين لعدد أخر من الحالات لبيان مدى استحقاقهم لمعاش استثنائي يعينهم على مطالب الحياة.

وأصدر السكرتير العام للمحافظة، توجيهات لمسؤولي القوى العاملة، بتوفير فرص عمل لشباب باحثين عن وظائف، بالتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

ووجه السكرتير العام، مسؤولي المراكز والمدن، بدراسة عدد من الحالات لمنحهم تراخيص أكشاك تساعدهم على المعيشة، مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتحديد الأماكن بعيداً عن المؤسسات والمدارس، وبما لا يعيق حركة السير ولا يؤثر على المظهر الحضاري.

وشدد السكرتير العام، على مسؤولي التربية والتعليم، بالتنسيق مع مسؤولي مديرية التنظيم والإدارة، لفحص ودراسة شكوى عدد من المعلمين الراغبين في التسوية بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أثناء الخدمة، إضافة لسرعة حل المشكلات العالقة بالقطاع، مع مراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

وكما وجه السكرتير العام، مسؤولي التموين والتجارة الداخلية، بسرعة حل المشكلات العالقة بالقطاع، مع تكثيف الحملات لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.